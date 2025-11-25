Fatal accidente: murió el chofer de un camión que se estrelló contra otro transporte

Uno de los transportes colisionó contra la parte trasera de otro. Como consecuencia del fuerte impacto y la destrucción de la cabina, el conductor debió ser rescatado por los bomberos de la Policía. En una ambulancia fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció.

El informe oficial indica que el siniestro se produjo alrededor de las 15:00, cuando los dos camiones circulaban en el mismo sentido, de Este a Oeste.

“Por causas que aún se investigan, uno de los vehículos impactó de atrás al otro. El conductor del rodado que recibió el golpe quedó atrapado y fue liberado por bomberos de la Policía de la Provincia de San Luis, en un operativo que demandó varios minutos.

Pese a la rápida asistencia médica del Sempro y su traslado inmediato al Hospital Carrillo, el hombre no logró recuperarse de las graves heridas”.

El otro chofer, que había sufrido una crisis nerviosa, también fue atendido en el mismo centro de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 49°, bomberos de la Policía provincial y personal del Ente de Control de Rutas, quienes realizaron pericias y ordenaron el tránsito.

El camionero fallecido tenía de 44 años y era oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Conducía un Mercedes Benz 1019 e impactó la parte trasera de un acoplado que era remolcado por un otro camión Mercedes Benz 1726 cuyo chofer tiene 52 años y con domicilio en la ciudad de Córdoba.

El trabajador que murió sufrió diversas fracturas y golpes en su cuerpo.