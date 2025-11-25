Dos muertos y heridos graves tras el vuelco de un micro que iba a Mar del Plata

Un micro que viajaba por la Ruta 2 volcó este martes por la mañana, a la altura del kilómetro 325, en la localidad bonaerense de General Pirán, y dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos dos heridos graves. Según informó la agencia de noticias NA, una de las víctimas es una mujer, mientras que aún no se confirmó la identidad del segundo fallecido.

De acuerdo con el parte policial, 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, dos al Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar E. Alende” (HIGA) y otros lesionados al centro médico de Pirán. En el lugar trabajó personal de Bomberos, ambulancias, policías y equipos de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA). Además, la Agencia de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al conductor.

Horas después del siniestro se confirmó que el micro transportaba militantes que viajaban hacia Mar del Plata para participar de una actividad organizada por el Organismo de Integración Sociourbana de la Provincia de Buenos Aires. Entre los pasajeros se encontraba el padre Francisco “Paco” Olveira, quien relató que el vehículo “venía perfectamente” hasta que, en una curva, se salió de la ruta y volcó.

“La carretera estaba perfecta, el clima también. No sabemos qué pasó. No hubo choque con otro vehículo, quizás fue una falla mecánica”, sostuvo en declaraciones a Telefe. El sacerdote destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia: “En dos minutos estaban las ambulancias y los bomberos. Lo público nos socorrió enseguida”.

Olveira describió escenas de extrema dureza y confirmó la gravedad del hecho: “Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo; estaba sin vida”. El micro había partido desde Moreno alrededor de la medianoche y despistó cerca de las 8 de la mañana.

Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco.