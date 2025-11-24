Gresca familiar: una mujer fue apuñalada por su hermano

Un disturbio familiar que dejó como consecuencia una mujer de 35 años gravemente herida ocurrió este domingo en Villa Mercedes. El atacante fue su propio hermano que está detenido.

La situación se generó pasadas las 19:00 en la intersección de Paul Harris e Italia.

La Policía informó que el agresor —un hombre joven— huyó tras el ataque. “Un testigo alertó a los efectivos que patrullaban la zona, quienes montaron un operativo inmediato y lograron interceptarlo minutos después en las cercanías de la avenida Presidente Perón y Leandro Alem”.

El detenido tenía el torso desnudo, estaba ensangrentado, usaba un pantalón corto negro y gorra roja, en coincidencia con la descripción que sus familiares habían aportado a la Policía.

“Los agentes aplicaron maniobras de reducción y lo detuvieron”. Cuando realizaron la requisa correspondiente en presencia de un testigo, fue trasladado a dependencias policiales para los exámenes médicos y quedar a disposición de la Justicia.

La víctima, que presentaba heridas de arma blanca fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Juan Domingo Perón, donde permanece internada.

La causa quedó caratulada como “averiguación intento de homicidio”. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que desencadenaron la violenta riña familiar.