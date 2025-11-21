Llevan a juicio a Alejandro Mancuso por estafas con cheques falsos

El ex futbolista Alejandro Mancuso fue elevado a juicio acusado de haber participado en una serie de estafas mediante la entrega de cheques falsos, en una causa que será debatida en los Tribunales de Mar del Plata, aunque aún no se fijó la fecha del proceso.

Según la hipótesis del fiscal Santiago Eyherebide, los hechos se remontan a enero de 2021, cuando Mancuso se habría reunido con particulares en un inmueble de esa ciudad y habría recibido 715.000 pesos en efectivo a cambio de dos cheques de pago diferido del Banco Comafi.

Siempre de acuerdo con la investigación, ese mismo mes volvió a concretarse otro encuentro, en el que las víctimas entregaron efectivo a cambio de dos cheques más: uno por 670.000 pesos y otro por 1.100.000 pesos, supuestamente pertenecientes al Banco Nación y vinculados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

El cheque emitido por el Banco Comafi fue rechazado por existir una orden de no pagar, mientras que el segundo fue devuelto por encontrarse vencido. En cuanto a los cheques del Banco Nación, la pesquisa determinó que, si bien eran auténticos, la cuenta no pertenecería al organismo mencionado.

Además, la fiscalía sostiene que los cheques habrían sido endosados al portador, completando así la maniobra que ahora será analizada en el debate oral.