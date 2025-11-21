  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Viernes 21 de Noviembre de 2025

Una pareja vengativa

Incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

La vivienda está ubicada en en Pueblo Nuevo. La Policía detuvo a la pareja que vivía allí. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El jueves a la mañana, el dueño de una antigua casa ubicada en calle Felipe Velásquez casi Sarmiento, le pidió a la pareja que la había ocupado que se fueran y estos amenazaron con tomarse represalias.

 

A la luz de los hechos esto se cumplió. Por la tarde se produjo un incendio y al llegar los efectivos policiales se encontraron con una fuerte altercado entre el hombre y la mujer, donde él la responsabilizada por haber iniciado el fuego que causó importantes daños.

 


El informe policial indica que “mientras los motoristas realizaban recorridos de prevención por la zona, observaron una columna de humo proveniente del sector y se dirigieron inmediatamente al lugar".

 


Al arribar, visualizaron a un hombre de 32 años y una mujer de 29 años que se encontraban alterados, agrediéndose entre sí. El individuo manifestaba que la mujer había incendiado de manera intencional el departamento donde alquilaba, dijo la Policía.

 


Una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía se encargó de apagar el incendio y de evitar daños mayores.

 


“Durante el procedimiento, tanto el hombre como la mujer se tornaron agresivos con los uniformados, por lo que fueron reducidos y demorados. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Seccional 2°”.

 

