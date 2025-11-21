  • Nuestras redes
SAN LUIS - Viernes 21 de Noviembre de 2025

Accidente en Quines

Madre e hijo lesionados por el choque de una moto y un automóvil

La mujer de 38 años y su hijo de 20 que circulaban en la motocicleta fueron derivados al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Una motocicleta y un moderno automóvil colisionaron en la esquina de las calles San Martín y 25 de Agosto, en Quines. La conductora del rodado menor y su hijo fueron llevados en primer lugar al hospital de la localidad y después los derivaron al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

 


La Comisaría Distrito 15° informó que la emergencia vial sucedió alrededor de las 19:45 del jueves y la imagen que distribuyó mostró la violencia del impacto, ya que la Honda Wave quedó literalmente debajo de un Peugeot 2008 conducido por un hombre de 45 años.

 

 

Como consecuencia del impacto contra el automóvil, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos. Para recibir atención médica más compleja fueron derivados al hospital provincial, pero se aclaró que “ambos fuera de peligro”. El automovilista resultó ileso.

 

