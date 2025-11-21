  • Nuestras redes
SAN LUIS - Viernes 21 de Noviembre de 2025

Evitaron que se llevaran la carga

Bolsas de papas desparramadas por la ruta

En uno de los ingresos a Villa Mercedes se produjo este viernes un accidente de tránsito que dejó como saldo el vuelco del acoplado de un camión. No hubo heridos. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un camión  quedó con  las ruedas del acoplado para arriba y en su entorno quedó esparcida una parte importante del cargamento de bolsas de papas que transportaba. Fue el viernes a la mañana en uno de los ingresos a Villa Mercedes.

 

Venía desde Villa Dolores por la autopista 55 norte (ex ruta nacional 148). El camionero es oriundo de Buenos Aires.

 

Un rápido dispositivo policial protegió la carga y de esta forma se evitó que la levantaran vecinos y vecinas de la zona. 

 


Una de las razones que barajaron los policías sobre el accidente es que el vuelco se produjo porque “la ruta está huellada” y tiene “lomadas, además de pozos". "Quien no conoce la ruta le pasa esto, además del peso”, señaló Nora Collado, una vecina del lugar.

 


Por su parte Clau Romero dijo en la publicación de FM La Nuestra: “Ruta toda parchada y baches. Lo vi el año pasado que fui a Concarán. Sin luz, roban, pero nada a las rutas…”.

 

