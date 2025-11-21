Bolsas de papas desparramadas por la ruta

Un camión quedó con las ruedas del acoplado para arriba y en su entorno quedó esparcida una parte importante del cargamento de bolsas de papas que transportaba. Fue el viernes a la mañana en uno de los ingresos a Villa Mercedes.

Venía desde Villa Dolores por la autopista 55 norte (ex ruta nacional 148). El camionero es oriundo de Buenos Aires.

Un rápido dispositivo policial protegió la carga y de esta forma se evitó que la levantaran vecinos y vecinas de la zona.



Una de las razones que barajaron los policías sobre el accidente es que el vuelco se produjo porque “la ruta está huellada” y tiene “lomadas, además de pozos". "Quien no conoce la ruta le pasa esto, además del peso”, señaló Nora Collado, una vecina del lugar.



Por su parte Clau Romero dijo en la publicación de FM La Nuestra: “Ruta toda parchada y baches. Lo vi el año pasado que fui a Concarán. Sin luz, roban, pero nada a las rutas…”.