Formulan cargos y dictan prisión domiciliaria a una mujer acusada de disparar a un hombre

Este jueves, el Fiscal Francisco Assat y el Fiscal Adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1, formularon cargos contra Vanesa Valenzuela por los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y abuso de armas, en concurso real. La imputación surge de un hecho ocurrido el 13 de noviembre por la tarde en la intersección de Caseros y Falucho, en la ciudad de San Luis.

Luego de escuchar a las partes, la Jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos y dispuso que la mujer permanezca bajo prisión domiciliaria por 60 días. Para resolver, consideró que la imputada no posee antecedentes condenatorios y que tiene a su cargo cinco hijos y un nieto.

Según la acusación, Valenzuela habría llegado al lugar acompañada por dos personas aún no identificadas, quienes habrían agredido físicamente a un hombre mientras lo interrogaban por un conflicto previo. La Fiscalía sostuvo que la mujer extrajo un arma calibre 22 y efectuó un disparo a corta distancia, provocando una lesión que requirió atención médica y una intervención quirúrgica. Entre los elementos de prueba mencionados se encuentra un registro de cámaras de seguridad que habría captado toda la secuencia.

Assat solicitó la prisión preventiva por considerar que existían riesgos procesales, como la posible influencia sobre testigos, la afectación a la víctima y la gravedad del hecho ocurrido en un espacio público. Sin embargo, la defensa, a cargo del Defensor Adjunto Diego González Zunino, se opuso al entender que los delitos son excarcelables, que la imputada carece de antecedentes y que es sostén de su familia. Propuso su libertad o, alternativamente, la prisión domiciliaria.

Finalmente, la Jueza Dopazo Samper ordenó la prisión domiciliaria por 60 días, con supervisión del Instituto de Reinserción Social y con prohibición de acercamiento hacia las personas vinculadas a la causa. Durante la audiencia, remarcó los alcances de la medida y advirtió que cualquier incumplimiento habilitará al Ministerio Público Fiscal a solicitar la prisión preventiva efectiva. También destacó la relevancia de la utilización de un arma en la valoración de los riesgos procesales.