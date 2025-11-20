El inolvidable gesto de un grupo que tiene la amistad ante todo

Los protagonistas de la historia viral que tiene a Martín Palermo como actor invitado son diez amigos que se conocen hace años y forman un grupo tan férreo como aquel Boca de Carlos Bianchi que ganó todo lo que se propuso. Nueve de esos diez integrantes se pusieron como meta conseguir un saludo del goleador para proyectar en la fiesta de casamiento de uno de ellos. No solo lo consiguieron sino que además lograron que lo viera todo el país.

Facundo, a quien sus amigos llaman “Chiri”, es el más chico del grupo de amigos y fue el primero en casarse. Lo hizo el sábado pasado con Agustina, en una ceremonia religiosa muy emotiva que le dio paso a la fiesta en Le Club, en Juana Koslay. La pareja estuvo ocho años de novia hasta que decidió dar el paso.

En medio de la fiesta, sucedió lo inesperado y lo que se viralizó por las redes: Facundo y Agustina recibieron el saludo de Martín Palermo, el ídolo total de "Chiri". “Hace unos años, cuando Lewandowski la rompía toda, hacía goles en todos los partidos y era considerado el mejor delantero del mundo, El Chiri decía que Palermo era mil veces mejor. No había forma de convencerlo”, contaron sus amigos para graficar el amor del puntano por el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata. “A Riquelme lo quiere, le gustaba, pero es enfermo de Martín”, siguieron.

El grupo de amigos tiene como génesis el colegio, al que se adosaron otros que fueron invitados a jugar al fútbol; junto con los asados, el mayor pasatiempo de los muchachos. A veces, cuando no pueden todos, se reúnen en grupos reducidos, al menos una vez por semana, pero el ideal es cuando están los diez. Cinco de ellos están en pareja, aunque cuatro mantienen la soltería; y otros cinco están solos. “No hemos hecho todavía un partido de solteros contra casados, pero en cualquier momento lo organizamos”, rieron los amigos.

Para los chicos, no era extraño que “Chiri” sea el primero en casarse. En el grupo lo hostigan con que es el que tiene más “alma de viejo”. “Es el señor del grupo, el que lee El Diario, el que está informado, el que es un gran asador con chacareras de fondo y, por lejos, el mejor 9 en el piso sintético”, lo describen.

Como se ve en el video, Agustina, la novia, también quedó sorprendida por el saludo de “El Titán”. Ella también es fanática de Boca y lo apoya en todo a su ahora marido. “La emoción fue por ella también. Fue todo muy loco, es imposible dimensionar lo que significó para ellos ese saludo. Y para nosotros también”, recordaron los chicos.

Fue Leonel, uno de los integrantes del grupo, quien tuvo la idea de escribirle a Palermo para pedirle el video. Lo intentaron contactar por otros medios pero fue en vano, hasta que se animó a dejarle un mensaje directamente al goleador. Al día siguiente llegó la respuesta.

“Estábamos cortándonos el pelo en la barbería de uno de los pibes, para la fiesta, y a Leonel le brillaron los ojos de repente y gritó un 'No lo puedo creer'. Todos lo miramos y le preguntamos qué le había pasado”, recordaron los chicos, que, evidentemente, hacen todo en grupo, hasta cortarse el pelo.

Leonel les nos mostró el mensaje de respuesta de Martín y la celebración en la barbería fue más efusiva que un gol. “Fue épico, empezamos a gritar, no lo podíamos creer. Le mandamos audios a todos nuestros conocidos”.