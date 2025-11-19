  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Miércoles 19 de Noviembre de 2025

25°SAN LUIS - Miércoles 19 de Noviembre de 2025

Villa Mercedes

Absolvieron por mayoría a los tres acusados del juicio por asociación ilícita

El tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Espinosa, Acevedo y Vázquez. La Fiscalía había solicitado penas de 10 y 5 años, pero la mayoría entendió que no se acreditó el delito.

Por redacción
| Hace 3 horas

Los fiscales Leandro Estrada y Néstor Lucero sostuvieron que la acusación quedó acreditada y que los imputados integraban una organización amparada en la estructura policial. Señalaron liberación de zonas para delitos contra la propiedad, filtración de información, omisiones funcionales y maniobras que, según su planteo, habrían influido en la investigación por la desaparición de Ortiz.
El MPF pidió que Acevedo y Espinosa fueran condenados a 10 años de prisión —como jefes u organizadores— y Vázquez a 5 años como coautora, además de remitir los antecedentes para investigar a otras personas.

 

La querella, a cargo del abogado Bautista Rivadera en representación de la familia Ortiz, adhirió a la calificación y las penas solicitadas por la Fiscalía. Sostuvo que se acreditó la intervención de los imputados y que la última persona que tuvo contacto con Abel Ortiz fue Espinosa.

 

Desde las defensas, los abogados Rocío Mediavilla (Vázquez), Valentín Rivadera (Espinosa) y Pascual Celdrán (Acevedo) apuntaron a la falta de pruebas, la ausencia de hechos concretos y la imposibilidad de vincular conductas, tiempos y lugares que permitan afirmar la existencia de la asociación ilícita. Coincidieron en que la acusación se basó en conjeturas y solicitaron la absolución por el beneficio de la duda.

 

El único de los imputados que declaró fue Acevedo, quien dijo: “Soy inocente, me han destruido la carrera y la vida. Pido que se haga justicia”. Espinosa y Vázquez optaron por no declarar.

 

Con el veredicto de este miércoles, los tres acusados quedaron absueltos y se cerró este tramo del proceso que llevaba más de una década marcado por la búsqueda de respuestas sobre el paradero de Abel Ortiz.

 

