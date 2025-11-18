Accidente fatal en Quitilipi: el hermano del gobernador zdero atropelló y mató a un hombre

Horacio “Chuleta” Zdero, hermano del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, protagonizó este sábado a la madrugada un accidente fatal en la localidad de Quitilipi, donde atropelló y mató a un hombre que caminaba por la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando la Ford Ranger blanca que conducía Zdero embistió a un peatón identificado como “Pinta”, un obrero de 40 años que murió en el acto como consecuencia del impacto. En las inmediaciones funcionaba un boliche, un elemento que podría aportar contexto a la reconstrucción del siniestro.

La Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, intervino en el caso y dispuso que Zdero fuera notificado de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”. Sin embargo, determinó que permanezca en libertad mientras continúa la investigación y se esperan peritajes clave.

El gobernador Leandro Zdero se expresó públicamente a través de la red social X: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”. También señaló que “como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”.

