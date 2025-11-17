La potencia de San Luis brilló en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas

Los puntanos se consagraron entre los mejores del país. Foto: gentileza.

Toda disciplina deportiva implica un compromiso enorme. Esfuerzo, sacrificio, constancia, entrega. Saber caer y levantarse, disfrutar el triunfo y también aprender de los fracasos. Todo ese combo, cuando fluye, se traduce en éxito. Y es eso, justamente, lo que un grupo de atletas puntanos supo capitalizar para coronarse en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas 2025, donde se consagraron entre los mejores y dejaron a la provincia en lo más alto del deporte.

San Luis se destacó entre las provincias con grandes atletas. Foto: gentileza.



De acuerdo a lo que informó uno de los entrenadores, Mauricio Sosa, el torneo se desarrolló entre el 9 y el 14 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Buenos Aires. Y la delegación puntana se destacó con varios referentes en el podio.

Alejo Agüero, por ejemplo, se coronó campeón nacional Sub 15 en arranque, envión y total. Fidel Zeballo se consagró campeón en arranque , envión y total.

San Luis, en el podio. Foto: gentileza.



Julián Rodríguez logró quedar como triple campeón nacional en arranque, envión y total, y obtuvo el tercer lugar en Sub 20. Máximo Fernández logró el podio como campeón nacional Sub 17 en arranque, envion y total.

Los deportistas lograron hitos claves. Foto: gentileza.



Martín Mera logró el título de campeón nacional Sub 17 en arranque, envión y total, y obtuvo el tercer lugar en Sub 20 en arranque, envión y total. MitJhi Mera consiguió el título de campeona nacional en arranque, envión y total en la categoría Sub 20.

San Luis se coronó en levantamiento de pesas a nivel nacional. Foto: gentileza.



Dieguez Tiago salió tercero en envión.

Un hito clave



Álvaro Matricardi se destacó con un desempeño que los expertos catalogaron como "impresionante". Se convirtió en campeón nacional Sub 17, logrando triple Récord Nacional en arranque, envión y total.

La garra de los atletas fue el sello puntano. Foto: gentileza.



Además subió al podio en segundo lugar en Sub 20 en arranque, envión y total. Sin conformarse, fue por el podio de adultos logrando plata en arranque, bronces en envión y plata en total; con estos resultados llegó a ser coronado como el "mejor atleta Sub 17 del torneo", en su primer año en esta división.

La gloria de uno de los atletas tras un desempeño inigualable. Foto: gentileza.



La delegación puntana estuvo conformada por atletas destacados y entrenadores. Participaron Agustín Escudero Lacoste, Tomás Romero, Juan Romano, Luz Ojeda (organización) y los entrenadores Sebastián Steinbreger, Sosa Mauricio, Andrés Yonzo y Gustavo Fernández.

Los consagrados puntanos. Foto: gentileza.



También tuvo un rol importante Anahí Morales (presidenta de la asociación) la cual desarrolló la función de Juez del evento.



El Campeonato contó con la participación de más de 220 atletas de 23 provincias, convirtiéndolo en uno de los encuentros más importantes del año en el deporte argentino.

