River "repatrió" a Centurión y Galván; Newell's busca arquero

El mediocampista Tomás Galván volverá a River y será tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo para el inicio de la temporada 2026. Lo mismo sucederá con el arquero Ezequiel Centurión.

Por su parte, Newell’s Old Boys también está a la búsqueda de un portero y apunta a César Arias de Racing.

Galván, tras finalizar su préstamo en Vélez, que no ejecutó la opción de compra, el enganche se sumará a la pretemporada en San Martín de los Andes por decisión directa del entrenador

De la extensa nómina de futbolistas que debían regresar al club tras distintas cesiones, solo unos pocos lograron ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Además de Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, Galván fue uno de los elegidos para iniciar el nuevo ciclo dentro del plantel profesional.

Vélez intentó renovar el préstamo del mediocampista de 25 años, aunque no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra fijada en 1.600.000 dólares. River rechazó esa alternativa y optó por repatriar al jugador surgido de sus Inferiores, con la mirada puesta en la próxima temporada.

En el arco, River también contará nuevamente con Ezequiel Centurión ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, quien busca continuidad en otro club, por lo que el arquero que debe regresar de Independiente Rivadavia el 1° de enero será el relevo de Franco Armani durante 2026.

Si bien su intención inicial era sostener la titularidad, posibilidad que tenía en Mendoza tras haber sido campeón de la Copa Argentina y con la chance de disputar la Copa Libertadores, integrantes del cuerpo técnico se comunicaron con él para convencerlo de permanecer en Núñez como alternativa inmediata del capitán.

En paralelo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanza en la búsqueda de un extremo para satisfacer un pedido expreso de Gallardo, aunque Santino Andino continúa siendo la prioridad, las dificultades en la negociación obligaron a activar otras opciones, entre ellas Benjamín Domínguez.

Lo que pretenden los rosarinos

Newell’s abrió la búsqueda para reforzar el arco y en las últimas horas aceleró gestiones por Gabriel Arias, arquero de amplia trayectoria y ex seleccionado chileno que está a punto de quedar libre en Racing.

Aunque no era una prioridad inicial la dirigencia decidió moverse ante las dudas que dejó el rendimiento de Juan Espínola y la falta de un dueño claro del puesto tras la salida de Keylor Navas.

La dupla técnica Orsi-Gómez, que conoce a Arias de su paso por Godoy Cruz, no terminó conforme con lo mostrado por el arquero paraguayo en el último campeonato y pidió un competidor de jerarquía.

En ese contexto apareció el nombre del experimentado arquero de 38 años, quien perdió la titularidad en Racing frente a Facundo Cambeses y evalúa seriamente continuar su carrera en el fútbol argentino.

Si bien la idea inicial de Arias era regresar a Chile o, incluso, analizar el retiro, la propuesta concreta de Newell’s reactivó su interés por seguir jugando. El arquero cuenta con la ventaja de no ocupar cupo de extranjero y llegaría con el pase en su poder, lo que facilitó negociaciones que hoy están bien encaminadas, con la posibilidad de un vínculo a préstamo por un año.__IP__

Actualmente, el plantel de Newell's cuenta con Juan Espínola, Williams Barlasina, Josué Reinatti y el juvenil Faustino Piotti, por lo que la llegada de Arias obligaría a reordenar el puesto.

En Racing, Arias disputó 254 partidos y ganó seis títulos desde 2018 y el arquero buscaría en Rosario una revancha futbolística y la chance de demostrar que sigue vigente bajo los tres palos.