Martes 03 de Marzo de 2026

Martes 03 de Marzo de 2026

Dejó el Alavés

El nuevo DT: Coudet acordó su regreso a River

El entrenador argentino tiene todo listo para desembarcar en Núñez y convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo.

Por redacción
| Hace 12 horas

El entrenador argentino Eduardo Coudet acordó su salida del Deportivo Alavés de España y tiene todo listo para convertirse en el nuevo director técnico de River, tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

 

El DT se despidió este lunes a la mañana de sus dirigidos y los dirigentes de ambos equipos habrían pactado la indemnización para que el “Chacho” no tenga que renunciar.

 

Si bien el montó de la recisión del contrato no trascendió oficialmente, el mismo rondaría el millón de dólares.

 

A pesar de que en un principio se negaron contactos entre la Comisión Directiva de la “Banda” y Coudet, los cuales fueron confirmados tras la derrota ante el Levante del pasado viernes, se espera que el entrenador argentino esté a cargo de la próxima práctica del plantel riverplatense.

 

Además, si el paro dispuesto por la AFA, y respaldado por los clubes del fútbol argentino, para la novena jornada de la Liga Profesional se mantiene, “Chacho”, junto a Damián Musto designado como su nuevo ayudante de campo, tendría tiempo suficiente para conocer a la plantilla y comenzar con los preparativos de cara al cruce ante Huracán, pactado para el jueves 12 de marzo desde las 21:30 en condición de visitante.

 

En la mañana del lunes, el director técnico de 51 años con pasado en Rosario Central y Racing se despidió del plantel español, fue sometido al famoso “pasillo de despedida” y partió rumbo a Buenos Aires.

 

