Independiente de Mendoza y River no pudieron vencerse; triunfo de Vélez

Con una gran actuación del arquero Santiago Beltrán, River Plate logró un alentador empate en 1, en Mendoza, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en esta etapa de transición mientras espera el desembarco del nuevo entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

Ríos a los 18’ del primer tiempo abrió el marcador para Independiente dirigido por Santiago Berti. A los 38’ se produjo la igualdad definitiva mediante un cabezazo de Gonzalo Montiel.

Beltrán fue la figura del partido, evitando en varias ocasiones la caída de su valla.

El conjunto de Núñez no pudo ratificar lo hecho ante Banfield en la pasada jornada cuando ganó por 3-1, pero evitó la derrota ante los mendocinos.

De esta manera, River se ubicó en la quinta plaza de la Zona B del campeonato local con 11 puntos, mientras que los comandados por Alfredo Berti continúan en lo más alto del grupo con 18 unidades y un buen desempeño.

Vélez bien arriba

Vélez Sarsfield se impuso este lunes como visitante por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El gol del “velezano” lo convirtió el delantero Florián Monzón a los 13 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los de Liniers se distanciaron en la cima de la Zona A con 18 unidades, mientras que el “Pincha” quedó como escolta con 15, previo a los duelos ante Tigre, como visitante, y Lanús, en condición de local, respectivamente.

Empate del “Calamar”

Platense y Deportivo Riestra igualaron sin goles en un partido con poco vuelo, correspondiente a la Zona A del Torneo Apertura que tuvo como escenario el estadio Guillermo Laza.

Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.

Ahora, Platense visitará Rosario para medirse ante Newell’s el martes 10 de marzo desde las 17:30. Por su parte, Deportivo Riestra recibirá el jueves 12 del corriente mes a Gimnasia de Mendoza, a partir de las 17:00.