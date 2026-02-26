Claro triunfo de River en el adiós al "Muñeco" Gallardo

River le ganó a Banfield por 3-1 en un partido en el que fue muy superior, distinto a lo que venía sucediendo en sus encuentros anteriores, que se disputó este jueves en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Para el local convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos, mientras que la igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el “Taladro” es undécimo en el grupo mencionado, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de febrero a las 21:30, mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.