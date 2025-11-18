Un motociclista murió en una colisión con una camioneta
Fue este martes bien temprano en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 706. El conductor de la moto falleció en el lugar del accidente.
Por redacción
| Hace 3 horas
Según muestran los primeros informes periodísticos, la colisión ocurrió cuando la Toyota Hilux se desplazaba de oeste a este y muy cerca de la planta Blagley, en la salida de un campo, apareció el motociclista y fue inevitable el encontronazo.
El impacto fue muy fuerte. La pick up quedó con la parte frontal destruida.
Ampliaremos.
Foto: captura FM Latina VM.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias