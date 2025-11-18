  • Nuestras redes
Martes 18 de Noviembre de 2025

Villa Mercedes

Un motociclista murió en una colisión con una camioneta

Fue este martes bien temprano en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 706. El conductor de la moto falleció en el lugar del accidente.

Por redacción
| Hace 3 horas

Según muestran los primeros informes periodísticos, la colisión ocurrió cuando la Toyota Hilux se desplazaba de oeste a este y muy cerca de la planta Blagley, en la salida de un campo, apareció el motociclista y fue inevitable el encontronazo.

 

El impacto fue muy fuerte. La pick up quedó con la parte frontal destruida. 

 

Ampliaremos.

 

Foto: captura FM Latina VM. 

 

