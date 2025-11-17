  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Lunes 17 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Lunes 17 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Es de San Luis

Murió un joven de 27 años en un vuelco cerca de Juan Jorba

El accidente de produjo el domingo a la noche y el conductor del Volskwagen Vento gris murió en el lugar. El auto estaba volcado sobre la banquina.

Por redacción
| Hace 2 horas

Las rutas de San Luis sumaron una lamentable víctima fatal en la noche del domingo, cuando un joven de 27 años que conducía un automóvil por la ruta provincial 1, cerca de Juan Jorba perdió el control del vehículo y volcó.

 

 

Unos seis kilómetros antes de llegar a la localidad, el automóvil quedó dado vuelta sobre el costado de la carpeta asfáltica, con el conductor en el interior. La identidad de la víctima fatal no fue proporcionada, aunque se supo que tenía domicilio en San Luis.

 

 

El hecho se produjo a las 21 del domingo y el protagonista fue un Volkswagen Vento que iba por la ruta cuando volcó y se fue a la banquina.

 

 

Los médicos que llegaron al lugar del hecho constataron la muerte del joven en el mismo sitio y a partir de allí la Policía comenzó con las pericias para determinar las causas del hecho.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo