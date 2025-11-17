Murió un joven de 27 años en un vuelco cerca de Juan Jorba

Las rutas de San Luis sumaron una lamentable víctima fatal en la noche del domingo, cuando un joven de 27 años que conducía un automóvil por la ruta provincial 1, cerca de Juan Jorba perdió el control del vehículo y volcó.

Unos seis kilómetros antes de llegar a la localidad, el automóvil quedó dado vuelta sobre el costado de la carpeta asfáltica, con el conductor en el interior. La identidad de la víctima fatal no fue proporcionada, aunque se supo que tenía domicilio en San Luis.

El hecho se produjo a las 21 del domingo y el protagonista fue un Volkswagen Vento que iba por la ruta cuando volcó y se fue a la banquina.

Los médicos que llegaron al lugar del hecho constataron la muerte del joven en el mismo sitio y a partir de allí la Policía comenzó con las pericias para determinar las causas del hecho.