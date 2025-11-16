Dos jóvenes heridos en un choque en la Autopista 25 de Mayo: el conductor negó el alcotest

Dos jóvenes resultaron heridos tras un accidente automovilístico registrado este domingo 16 de noviembre, alrededor de las 4:15, en la Autopista 25 de Mayo, pasando la rotonda cercana a Villa Aguadita del Portezuelo, entre La Punta y la ciudad de San Luis.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 28° de La Punta, un joven de 26 años conducía un Volkswagen Gol en sentido norte-sur, acompañado por un joven de 27. En ese tramo, y por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Ambos ocupantes sufrieron distintos golpes a raíz de la colisión y fueron asistidos en el lugar por personal médico del sistema de salud provincial. Más tarde, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención especializada.

En el centro de salud, la Policía realizó el alcotest al acompañante, cuyo resultado fue negativo: 0,00 gr/l en sangre. En tanto, el conductor se negó a someterse a la prueba, por lo que, según protocolo, su negativa será considerada como resultado positivo.