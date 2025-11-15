  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

31°SAN LUIS - Sabado 15 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

31°SAN LUIS - Sabado 15 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Veredicto del jurado

Seis acusados fueron declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Un jurado popular halló culpables a seis de los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Solo Griselda Reinoso fue considerada no culpable y recuperó la libertad.

Por redacción
| Hace 3 horas

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña asesinada en 2023, y resolvió que únicamente Griselda Reinoso era “no culpable”, por lo que quedó en libertad.

 

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, las imputaciones se dieron a conocer esta tarde tras varias horas de deliberación. Los jurados concluyeron su labor ante el tribunal y comunicaron uno a uno los veredictos.

 

El principal acusado, César Sena, fue declarado culpable por el femicidio. Su padre, Emerenciano Sena, recibió el veredicto de culpabilidad como partícipe necesario, mientras que su madre, Marcela Acuña, fue considerada partícipe primaria.

 

En tanto, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo fueron declarados culpables por encubrimiento. Fabiana González también fue hallada culpable por encubrimiento, aunque con un agravante que elevó su responsabilidad penal.

 

Con este veredicto, el juicio avanza hacia la etapa de imposición de penas, que quedarán a cargo del tribunal técnico.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo