Seis acusados fueron declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña asesinada en 2023, y resolvió que únicamente Griselda Reinoso era “no culpable”, por lo que quedó en libertad.

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, las imputaciones se dieron a conocer esta tarde tras varias horas de deliberación. Los jurados concluyeron su labor ante el tribunal y comunicaron uno a uno los veredictos.

El principal acusado, César Sena, fue declarado culpable por el femicidio. Su padre, Emerenciano Sena, recibió el veredicto de culpabilidad como partícipe necesario, mientras que su madre, Marcela Acuña, fue considerada partícipe primaria.

En tanto, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo fueron declarados culpables por encubrimiento. Fabiana González también fue hallada culpable por encubrimiento, aunque con un agravante que elevó su responsabilidad penal.

Con este veredicto, el juicio avanza hacia la etapa de imposición de penas, que quedarán a cargo del tribunal técnico.