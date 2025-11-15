La Policía investiga cómo un hombre terminó con una herida de arma blanca tras una pelea

Efectivos de la Comisaría Seccional 39° investigan las circunstancias por las cuales un hombre de 30 años resultó herido con un arma blanca luego de protagonizar una disputa en el Salón Vial, ubicado en inmediaciones de avenida Circunvalación y avenida Riobamba, en la ciudad de San Luis.

Según las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de noviembre. De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Policía, el hombre se encontraba en el lugar en estado de ebriedad cuando se vio involucrado en una pelea. Tras el altercado, regresó a su domicilio en el barrio Tibiletti y se acostó sin advertir la gravedad de su situación.

Al despertar, notó que presentaba una herida de arma blanca en uno de sus brazos, por lo que pidió asistencia médica. Fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur y luego derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención especializada. Allí manifestó que la lesión se habría producido durante la disputa ocurrida en el salón de eventos.

Sin embargo, la víctima no pudo —o no quiso— aportar datos concretos sobre los autores del ataque y aseguró que no recordaba quiénes lo habían agredido. Frente a esa falta de detalles, la Policía continúa con las tareas de investigación para intentar identificar a los responsables y reconstruir con precisión cómo se produjo el hecho.

La causa fue caratulada como “Averiguación lesiones con arma blanca” y quedó a cargo de la Comisaría Seccional 39°, que lleva adelante las diligencias de rigor.