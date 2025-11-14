Lo condenaron por abuso sexual: la víctima, una invitada a la fiesta que organizó

Gustavo Horacio Funes fue condenado por la justicia provincial a 7 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente.

La violación ocurrió a fines de 2023 en Merlo, cuando Funes organizó una reunión social en su domicilio e invitó a amigos y conocidos, entre ellos la víctima, quien no tenía ningún vínculo previo con él.

En ese contexto, se produjo el abuso. La adolescente salió del lugar en estado de shock y fue asistida por otras personas que estaban en la fiesta.

La Cámara Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Concarán, dictó la sentencia tras cuatro jornadas de debate. El tribunal estuvo integrado por Daniel Gustavo Sanchiño (presidente), María Claudia Ucello y Sandra Elizabeth Piguillem (vocales).

La Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Adriana Elizabeth Cangelosi, sostuvo la acusación desde el inicio y solicitó una pena de ocho años de prisión.

La Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces, representada por María Luz Vílchez y Camila Sánchez, adhirió tanto a la calificación legal como al pedido de condena.

Durante el debate declararon testigos, peritos médicos y psicólogos. También se incorporó la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell.

La defensa, integrada por Juan Manuel Zavala y Omar Esteban Uría, sostuvo la inocencia del acusado y pidió su absolución.

Tras los alegatos finales, el Tribunal resolvió por unanimidad condenarlo y ordenar su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la pena impuesta.