27°SAN LUIS - Miércoles 11 de Marzo de 2026



Fuerte rechazo

Crisis en la educación rural: padres exigen respuestas ante los recientes despidos

La desvinculación de diez trabajadores del circuito rural generó angustia en la comunidad educativa. Familias se manifestaron en Daniel Donovan para denunciar represalias y falta de respuestas del Ministerio de Educación.

Por redacción
| Hace 1 hora
Los carteles que pegaron en las instalaciones del establecimiento escolar, dan cuenta de la rabia que hay en la comunidad educativa. Piden respuestas urgentes. Foto: gentileza.

La confirmación de la desvinculación de 10 trabajadores del circuito de escuelas generativas rurales en San Luis, generó una profunda angustia en la comunidad educativa. Los despidos alcanzaron a ocho coordinadores y dos docentes que integraban la estructura de las escuelas en zonas rurales. 

 


Estas decisiones se produjeron tras una serie de reclamos iniciados en febrero, cuando más de 200 maestros realizaron vigilias frente a Terrazas del Portezuelo para denunciar la imposibilidad económica de costear los traslados a sus puestos de trabajo.

 

 

Tutores de alumnos de la escuela, piden por la continuidad pedagógica de sus hijos. Foto: gentileza.

 


La reacción de madres y padres de los niños afectados manifestó una profunda preocupación por la continuidad pedagógica de sus hijos en los parajes, donde el rol de los coordinadores resultó clave para el funcionamiento del modelo generativo. 

 


Por este motivo, las familias se manifestaron por voluntad propia en la Escuela N°19 "Maestro Rural Puntano" de Daniel Donovan, en protesta por la decisión del Ministerio de Educación.

 

 

El reclamo se hizo sentir. Foto: gentileza. 

 


Una madre que lleva a sus hijos a dicha institución relató que la comunidad se encontró desconcertada y cuestionó el motivo por el cual el Gobierno echó a la coordinadora Sandra Aranda, quien según sus palabras cumplía todas sus funciones a la perfección y siempre apoyó a los alumnos. La mujer afirmó que vivieron una total incertidumbre por la situación de los niños y aseguró que el Gobierno no quiso escuchar la voz de los docentes.

 


Por su parte, sectores docentes calificaron los despidos como una represalia por las protestas y señalaron la falta de procedimientos administrativos previos. 

 

 

En medio del dolor y la incertidumbre, se hizo sentir el cariño de la comunidad educativa. Foto: gentileza. 

 


Esta situación se sumó a un proceso de reestructuración que el gobierno provincial impulsó sobre este modelo escolar, con el objetivo de transformar o hacer desaparecer este formato educativo.

 

