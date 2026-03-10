Derrota política para Frontera: tras 90 días, finalmente asumió la concejal Andrea Quiroga

Tras meses de incertidumbre y disputas judiciales, Andrea Quiroga finalmente asumió su banca como concejala en el Honorable Concejo Deliberante de Villa Mercedes.



Este hecho representa un revés significativo para la gestión del intendente Maximiliano Frontera, ya que la incorporación de Quiroga estaba en suspenso desde diciembre de 2025.

La concejal, Andrea Quiroga. Foto: gentileza.



Frontera había intentado frenar su llegada mediante denuncias judiciales por supuesta "campaña sucia" y otras irregularidades, lo que la concejal calificó como una persecución política para trabar su ingreso al cuerpo legislativo.



Con la incorporación, el oficialismo pierde la posibilidad de retener ese escaño a través de un reemplazo más afín a la gestión, lo que altera el equilibrio de fuerzas dentro del Concejo en un momento de fuerte interna dentro del peronismo local.

Carlos Cobo y Andrea Quiroga. Foto: gentileza.



La edil es identificada políticamente con el sector del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, posicionándose como una figura opositora crítica directamente dentro de la estructura institucional de la ciudad. El ingreso se concretó luego de que la Justicia y el propio cuerpo deliberativo agotaran las instancias para impedir su jura, cerrando así un capítulo de alta tensión política en Villa Mercedes.



La presidenta del Concejo le tomó juramento a Andrea Quiroga en la sesión celebrada este martes, con noventa días de demora. Previamente, el cuerpo deliberativo había suspendido el acto invocando una supuesta "inhabilidad moral" de la candidata, argumento que no prosperó y que, según se interpreta, dejó en evidencia la maniobra de los sectores afines al intendente Maximiliano Frontera para impedir su ingreso.

Andrea Quiroga pudo jurar en el Concejo. Foto: gentileza.



Cabe recordar que, antes de las elecciones de mayo de 2025, Quiroga presentó denuncias penales contra Frontera.



Las acusaciones apuntan al manejo de aproximadamente 800 millones de pesos girados por la provincia tras la granizada de principios de 2023, además de irregularidades en la administración de recursos municipales y convenios del Estado.

Quiroga compartió un momento con familiares, amigos y allegados. Foto: gentileza.



Según la propia edil, la respuesta a estas denuncias fue la obstrucción de su mandato.



La jura de este martes cierra el episodio en términos formales, pero no lo resuelve políticamente.



Quiroga ingresa al Concejo con denuncias activas contra el Ejecutivo municipal y con el antecedente de tres meses de bloqueo que el oficialismo no podrá desvincular de su nombre.



Para Frontera, la maniobra no solo no impidió la asunción, sino que se convirtió en una dura derrota política.