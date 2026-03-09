  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Martes 10 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Martes 10 de Marzo de 2026

EN VIVO

Un desafío muy especial

Gero Arias estará en el desafío "La Velada del Año 6"

Este evento de boxeo entre creadores de contenido se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla. En la primera pelea enfrentará al español Viruzz. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El influencer puntano Gero Arias será uno de los animadores de "La Velada del Año 6", que fue anunciada este lunes por el streamer español Ibai Llanos. El evento de combates de boxeo entre creadores de contenido que se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, y contará con la participación de varios representantes argentinos en la cartelera.

 

Gero Arias se enfrentará al español Viruzz, uno de los competidores con mayor experiencia dentro del evento. "Quiero ser campeón olímpico en el 2028", admitió en una entrevista exclusiva para el canal especializado en deportes TyC Sport, confirmando que apunta más arriba de esta gran velada.

 

Arias es conocido por sus desafíos físicos -cumplió el “reto de las dominadas en 2024”- y contenidos deportivos en redes sociales, lo que lo posiciona como uno de los participantes destacados de esta edición.

 

Otro de los albicelestes que formará parte del espectáculo será el periodista deportivo Gastón Edul, que se subirá al ring para enfrentar al español Edu Aguirre. El cronista, reconocido por su cobertura de la Selección argentina, participará por primera vez en el evento organizado por el streamer vasco.

 

La presencia argentina también se dará en el ámbito musical, ya que el rapero Lit Killah se batirá a duelo con Kidd Keo, mientras que Angie Velasco, reconocida youtuber argentina, peleará con Alondrissa.

 

Además de los representantes argentinos, el evento contará con combates entre creadores de contenido de distintos países, como Samy Rivers vs. RoRo y Clersss vs. Natalia MX, en un formato que mezcla boxeo amateur, entretenimiento y shows musicales.__IP__

 

“La Velada del Año” se consolidó como uno de los eventos digitales más importantes del mundo hispanohablante, con millones de espectadores en cada edición y una fuerte presencia de streamers, influencers y celebridades de internet.

 

Todos los combates de ‘La velada del año 6′

  • Edu Aguirre vs Gastón Edul
  • Fabiana Sevillano vs Valeria ‘La Parce’
  • ‘Clerss’ vs ‘Natalia MX'
  • Lit Killah vs Kidd Keo
  • Alondrissa vs Angie Velasco
  • Gero Arias vs Viruzz
  • Samy Rivers vs Roro
  • Marta Díaz vs Tatiana Kaer
  • Plex vs Fernanfloo
  • Illojuan vs TheGrefg

#AgenciaNA 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo