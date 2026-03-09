Gero Arias estará en el desafío "La Velada del Año 6"

El influencer puntano Gero Arias será uno de los animadores de "La Velada del Año 6", que fue anunciada este lunes por el streamer español Ibai Llanos. El evento de combates de boxeo entre creadores de contenido que se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, y contará con la participación de varios representantes argentinos en la cartelera.

Gero Arias se enfrentará al español Viruzz, uno de los competidores con mayor experiencia dentro del evento. "Quiero ser campeón olímpico en el 2028", admitió en una entrevista exclusiva para el canal especializado en deportes TyC Sport, confirmando que apunta más arriba de esta gran velada.

Arias es conocido por sus desafíos físicos -cumplió el “reto de las dominadas en 2024”- y contenidos deportivos en redes sociales, lo que lo posiciona como uno de los participantes destacados de esta edición.

Otro de los albicelestes que formará parte del espectáculo será el periodista deportivo Gastón Edul, que se subirá al ring para enfrentar al español Edu Aguirre. El cronista, reconocido por su cobertura de la Selección argentina, participará por primera vez en el evento organizado por el streamer vasco.

La presencia argentina también se dará en el ámbito musical, ya que el rapero Lit Killah se batirá a duelo con Kidd Keo, mientras que Angie Velasco, reconocida youtuber argentina, peleará con Alondrissa.

Además de los representantes argentinos, el evento contará con combates entre creadores de contenido de distintos países, como Samy Rivers vs. RoRo y Clersss vs. Natalia MX, en un formato que mezcla boxeo amateur, entretenimiento y shows musicales.__IP__

“La Velada del Año” se consolidó como uno de los eventos digitales más importantes del mundo hispanohablante, con millones de espectadores en cada edición y una fuerte presencia de streamers, influencers y celebridades de internet.

Todos los combates de ‘La velada del año 6′

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs Valeria ‘La Parce’

‘Clerss’ vs ‘Natalia MX'

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs Viruzz

Samy Rivers vs Roro

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Plex vs Fernanfloo

Illojuan vs TheGrefg

#AgenciaNA