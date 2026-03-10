Identificaron los restos de 12 personas hallados cerca del ex centro clandestino La Perla

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identificación científica de los restos pertenecientes a 12 personas que habían sido enterradas de forma clandestina en predios del Ejército cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla.



Este sitio es reconocido como uno de los principales centros de exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983.



La información oficial fue difundida a través de un comunicado emitido por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.



El resultado es producto de los trabajos de análisis antropológicos forenses llevados adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.



Los estudios se efectuaron sobre restos humanos encontrados durante una serie de excavaciones realizadas en 2025 en el sector denominado “Loma del Torito”, ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera.



Según el informe judicial, los análisis genéticos permitieron alcanzar un resultado parcial que identifica científicamente a doce víctimas cuyos restos fueron recuperados durante la campaña de excavaciones del año pasado. No obstante, las identidades no serán difundidas públicamente hasta que se complete de manera efectiva el proceso de notificación a los familiares directos.



La búsqueda en la zona se extendió durante 68 días, cubriendo un área de aproximadamente diez hectáreas. En dicho periodo, equipos especializados y maquinaria removieron grandes volúmenes de tierra en sectores donde se había establecido una alta probabilidad de existencia de fosas comunes, a partir de testimonios de sobrevivientes, fotografías históricas y relevamientos aéreos.



Los trabajos de campo permitieron recuperar numerosos fragmentos óseos que posteriormente fueron sometidos a procesos de datación, clasificación y análisis genético para determinar su identidad. Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos provincial señaló que el proceso de comunicación con las familias se encuentra atravesando una etapa sensible.



El centro clandestino La Perla operó entre 1976 y 1978 bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria estiman que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, con un nivel de letalidad particularmente alto.



En Córdoba, los enterramientos clandestinos fueron una de las principales modalidades utilizadas para ocultar los cuerpos de las víctimas, por lo que las tareas de excavación en terrenos militares cercanos se consideran clave para la reconstrucción de lo ocurrido y la identificación de personas desaparecidas.