Mendoza: un fuerte temporal causó inundaciones y aludes

Un fuerte temporal azotó este sábado a Mendoza y dejó al menos 61 incidentes en distintos puntos de la provincia. Las intensas lluvias provocaron inundaciones, derrumbes, cortes de rutas y obligaron a desplegar operativos de rescate, especialmente en zonas de montaña.

La situación más delicada se registró en Uspallata y Luján de Cuyo, donde 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de Seguridad trabajaron en la zona para asistir a los afectados y restablecer la circulación.

Las lluvias también generaron dos aludes de gran magnitud que interrumpieron durante varias horas importantes vías de acceso a la cordillera, entre ellas la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 52 hacia Villavicencio y la Ruta Provincial 13.

En el Gran Mendoza, el departamento más afectado fue Godoy Cruz, donde se registraron 14 viviendas inundadas, la caída de un techo, árboles derribados y cables cortados, además del desborde de un canal que complicó la circulación.

En Guaymallén se reportaron derrumbes de paredes y la formación de un socavón, mientras que en la Ciudad de Mendoza los brigadistas rescataron a una persona afectada por el temporal.

En Las Heras, dos viviendas sufrieron daños y los accesos hacia la montaña quedaron bloqueados por sedimentos arrastrados por el agua.

El temporal también impactó en la agenda cultural de la provincia: el Gobierno decidió postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará finalmente este domingo a las 21 en el Teatro Griego Frank Romero Day, junto con el recital de Luciano Pereyra. Mientras tanto, cuadrillas municipales continúan con los operativos para asistir a las familias afectadas y reparar los daños.