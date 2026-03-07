El presidente Milei ratificó su alianza política con Trump

El presidente Javier Milei participó esta tarde en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrado en Florida, y reafirmó su alianza política con su par nortemaericano Donald Trump.

El Gobierno señaló que la cumbre, en la que participaron 12 mandatarios latinoamericanos, trabajará para "promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal”.

A través de sus redes, el Ejecutivo indicó que el objetivo del “Escudo de las Américas” es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente americano.

La participación del mandatario argentino ratifica su compromiso político y el estrecho vínculo entre Argentina y Estads Unidos, que impulsa la agenda de la Casa Blanca. Milei se posiciona como un actor clave en la arquitectura de esta nueva coalición, reafirmando una sintonía política que trasciende las fronteras nacionales.

“Escudo de las Américas”

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas, posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica.

"La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó Trump al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

Participaron también de la Cumbre los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (primera Ministra de Trinidad y Tobago).

La cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington hacia México, país al que Trump calificó directamente como el "epicentro de los cárteles".

Pese a mantener un vínculo personal cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder estadounidense fue contundente respecto a la necesidad de intervenir: "Vamos a hacer lo necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitir eso".