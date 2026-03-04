Comenzó el juicio por la tragedia del "ARA San Juan" donde murió un puntano

“El submarino no debió haber salido en esas condiciones, debió haber ido primero a un puerto seco (para su reparación) y después hacer ese largo viaje”, sostuvo Susana Coria, la mamá del puntano Fabricio Álcaraz, una de las 44 víctimas del ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur en noviembre del 2017.

Coria fue consultada por diferentes medios de comunicación de San Luis, entre ellos por el programa “Con la gente” en Cadena Líder, en coincidencia con la apertura del juicio por la tragedia.

El proceso iniciado este martes, se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal con sede en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.

La agencia NA informó que el abogado Luis Tagliapietra, quien representa a los 32 familiares agrupados en la querella, sostuvo que “se está llevando a cabo la lectura de la creación y se le dará la palabra a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".

El juicio determinará a las autoridades responsables de la muerte de los 44 tripulantes del submarino: dentro de los imputados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

Por otra parte, tanto la fiscalía como las querellas señalan “negligencia en el mantenimiento” de la nave porque hubo fallas críticas y aseguran que el submarino no habría estado en condiciones óptimas de navegar.

Este juicio incluye más de 100 testigos, material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo, para retomar la actividad en 15 días.

Se estima que esas audiencias se realizarán semana por medio y que el veredicto podría conocerse cerca de julio. Quedan afuera aquellas causas vinculadas al caso como el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, debido a que ya fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia y en la que sobreseyeron a los ex funcionarios involucrados.