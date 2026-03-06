Paritaria: UPCN aceptó el aumento del 2,2 en febrero y ATE lo rechazó por “insuficiente”

El gremio de estatales ATE rechazó este viernes por “insuficiente” el aumento ofrecido por el Gobierno de un 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, además de un bono por única vez de 40 mil pesos no remunerativos en junio, mientras UPCN aceptó la propuesta.



“Garantizamos el pago retroactivo del presentismo pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.



"Los precios de todos los productos, bienes y servicios que normalmente consumimos los trabajadores no paran de aumentar. Ofrecer un bono de 40 mil presos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno”, agregó.



Por su parte, UPCN aceptó la propuesta, según fuentes oficiales.



La paritaria entre el Gobierno y los gremios estatales se realizó en sede de la Secretaría de Trabajo de 25 de Mayo 633, en el microcentro porteño.



Agencia Noticias Argentinas.

