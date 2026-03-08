Las mujeres lideran apenas el 17% de las empresas en la Argentina

La evaluación del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21, dependiente de la Universidad Siglo 21, ofrece una radiografía sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la inversión de las organizaciones para cerrar las brechas existentes.

Por su parte, el 82,8% de las compañías en el país tiene a un varón como máxima autoridad y, a pesar de los avances globales, el 55% de las organizaciones mantiene una baja o nula presencia femenina en sus estructuras.

Solo el 17% de las empresas argentinas son lideradas por mujeres. El informe también advierte sobre una restricción en los recursos económicos ya que solo el 5,5% de las empresas encuestadas asignó un presupuesto específico para temas de género tanto en 2025 como en 2026.

En las grandes empresas, se detectó una desaceleración marcada: el 40% de las organizaciones con más de 250 empleados redujo su inversión durante el último año y prevé mantener esa tendencia para 2026. Por otro lado, las compañías que incrementaron su inversión en un 10% o más respecto al año anterior cuentan con más de un 25% de mujeres en su estructura, mientras las que no cuentan con mujeres tampoco invierten en revertir la situación.

"Observamos una tendencia a la desinversión en esta agenda en las grandes empresas, justo cuando más se necesita acelerar la acción para evitar una 'generación perdida' de mujeres líderes “.

Los resultados indican que la presencia femenina sigue siendo limitada: el 55% de las empresas relevadas exhibe una baja o nula participación de mujeres en su organización.

Esta tendencia se profundiza en los cargos de mayor jerarquía, donde solo el 17,3% de quienes ocupan la posición de "número uno" son mujeres. Esta cifra llega al 9,6% cuando se trata de empresas con más de 250 empleados, a pesar de ser aquellas que cuentan con mayor participación femenina: 65,4% cuenta con más de 25% de mujeres. “La mayor participación de mujeres en la base de las organizaciones no se traduce automáticamente en su acceso a los puestos de decisión".

Fuente: relevamiento nacional del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21, dependiente de la Universidad Siglo 21,