Castellanas cierra sus puertas y se suma a la estadística de negocios en quiebra

El panorama comercial del centro de la ciudad de San Luis sufrió un duro golpe tras confirmarse que el tradicional local Castellanas, uno de los negocios más emblemáticos del sector, cerrará sus puertas definitivamente en las próximas semanas.



Los clientes habituales ya se encontraron con vidrieras vacías y carteles de remate que anuncian descuentos de hasta el 50% por liquidación final.

El comercio, ubicado en San Martín 654, exhibe cartelería que comunica el cese de actividades, lo que generó una profunda preocupación debido a su trayectoria histórica en el centro puntano.



Aunque inicialmente existieron dudas sobre si la medida respondía a un cambio de temporada, trascendió que la empresa informó a sus empleados que el cierre efectivo se concretaría entre principios y mediados de abril.



La situación de la sucursal puntana no es un hecho aislado, sino que se suma a la lamentable estadística de locales que debieron bajar sus persianas. La cadena cerró recientemente otras sedes en provincias como Catamarca, en octubre de 2025, y Sáenz Peña, Chaco, en febrero del mismo año.



En todos los casos, las decisiones se atribuyeron a la fuerte caída del consumo y a la crisis económica que golpea al sector minorista en todo el país.



En el ámbito local, creció la inquietud por el futuro de los trabajadores de la firma. Según aseguraron integrantes del personal, no recibieron precisiones sobre qué pasará con sus puestos de trabajo una vez que se complete la liquidación de la mercadería.



Hasta el momento, no se emitió un comunicado oficial que brinde mayores detalles sobre las condiciones de los despidos o la situación administrativa de la sucursal de San Luis.