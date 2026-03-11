  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Miércoles 11 de Marzo de 2026

Aseguran que Castellanas no cerrará sus puertas y que reabrirá tras una remodelación

Indican que el cese de actividades será temporal, por un lapso de entre 15 y 20 días. Explicaron que el cartel de “liquidación por cierre” formó parte de una estrategia de marketing y confirmaron que se mantendrán todas las fuentes de trabajo.

Por redacción
| Hace 2 horas
El histórico local no cierra. El cartel que confeccionaron configuró una estrategia de ventas. Foto: El Diario.

Tras la incertidumbre generada por el posible cierre definitivo del tradicional local Castellanas en el centro de la ciudad, surgió nueva información que descartó el cese total de sus actividades. 

 


Según precisaron desde la empresa, el cierre no será definitivo, sino que respondió a la necesidad de realizar trabajos de remodelación y refacción integral del establecimiento.

 


De acuerdo a los datos, el comercio permanecerá cerrado por un período aproximado de entre 15 y 20 días. Durante este tiempo, se realizarán mejoras en la infraestructura del local y se preparará el ingreso de la nueva indumentaria para la próxima temporada.

 


Asimismo, llevaron tranquilidad a su personal al aclarar que no se perderán fuentes de trabajo. 

 


Respecto al polémico cartel de “liquidación por cierre” que alarmó a los clientes habituales, explicaron que fue colocado como una estrategia de marketing para agotar el stock actual de mercadería antes de la reapertura.

 


 

