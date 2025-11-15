Un camión con una enorme estructura de hierro arrancó una cabina de peaje

La estructura de hierro que transportaba una camión Iveco por la Autopista de las Serranías Puntanas estaba más de tres metros excedida hacia uno de los costados, lo que provocó que al pasar por la cabina de peaje de Desaguadero la arrasara por completo. Solo el hecho de que en el espacio no había empleados porque había jornada de fumigación evitó una tragedia.

El rodado de gran porte tenía sobrepasado de manera exagerada la carga que llevaba hacia Chile, el país de origen tanto del transportista como de la empresa. Nadie en la ruta se percató del peligro que significaba llevar ese sobresaliente hasta que a las seis de la mañana del sábado el camión pasó por la cabina de peaje y la destrozó.

El vehículo con semirremolque circulaba hacia Chile con la enorme estructura de hierro que estaba destinada a ser la base de un generador eléctrico en su país. Según el reporte de la Policía de San Luis, el problema se originó porque la estructura de hierro excedía los límites del semirremolque hacia ambos costados.

Pero fue el lado derecho el que arrancó parte de la cabina de peaje al retirarse de la vía de cobro. En la casilla, informó la Policía, no había empleados porque momentos antes había sido fumigada.