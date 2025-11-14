Impresionante explosión en Ezeiza: ardió una fábrica agroquímica

Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, generando un incendio de magnitud que, según los primeros reportes, dejó al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.

Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Situación caótica

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la situación como caótica: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini".

En diálogo con C5N, el jefe comunal advirtió: "Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos".

Granados confirmó que la onda expansiva fue devastadora: "Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio". A raíz de esto, informó que están "evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también se refirió a las versiones sobre la caída de una aeronave: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión".

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.

Según reveló un bombero, el siniestro abarcó un galpón lleno de materia prima de plástico y afectó un tanque con gasoil.

El efectivo agrega que hay "dos galpones también cargado de plástico" y detalla que están "trabajando con cuatro líneas de ataque, tratando de cortar" el avance de las llamas.

El siniestro, que comenzó con una explosión en una planta agroquímica, ya dejó al menos 15 heridos leves. Las autoridades de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza y Cañuelas emitieron alertas pidiendo a los vecinos que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas por la emanación de gases tóxicos.

Situación de los heridos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió cerca de las 24:00 un nuevo parte oficial sobre el estado de las víctimas por la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza, confirmando que ocho personas ingresaron al Hospital Eurnekian.

La mayoría de los afectados presenta cuadros leves "Siete de los pacientes tienen lesiones leves por golpes, heridas y cortes menores o síntomas por inhalación de humo.

El Ministerio detalló que la octava persona "ingresó con una fractura expuesta en uno de sus brazos", por lo que "será intervenida quirúrgicamente en dicho establecimiento".

La cartera sanitaria reiteró que se mantiene el operativo de contención, que cuenta con 12 móviles provinciales y 15 municipales, los cuales trabajan "en red" con los hospitales de la zona.