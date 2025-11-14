Calor y lluvias, la inestabilidad del fin de semana

Como sucede hace ya varias semanas, la inestabilidad será la marca climática para el fin de semana en San Luis. Lluvias de variada intensidad entre periodos de sol es lo que se espera hasta el domingo, con una temperatura en su mayoría alta, con registros superiores a los 30 grados.

La Red de Estaciones Meteorológicas advirtió que desde el mediodía del viernes 14 ese periodo de inestabilidad será más marcado y comenzará en la zona norte de la provincia, con la perspectiva de que el sábado se extienda a todo el territorio provincial.

El pronóstico consiste en la variación de lluvias y tormentas con climas calurosos. Por caso se espera que el viernes esté nublado con especial atención en la noche, cuando se podrían producir lluvias fuertes, pero la máxima será de 30 grados después del mediodía.

Para el sábado –un día especial para los fanáticos de Miranda que esperan a la banda para su show al aire libre- las lluvias estarán presentes hasta la tarde, con posibilidad de tormentas, que irán rotando hacia el norte. La temperatura máxima será, otra vez, de 30 grados.

Si bien el domingo habrá un descenso de la temperatura –se espera que la mínima sea de 12 grados y la máxima de 26-, el cielo permanecerá sin nubes pero el viento se presentará con fuertes ráfagas desde el sur.