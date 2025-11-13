Presupuesto 2026: el Gobierno prohíbe cubrir vacantes públicas por dos años

La Administración Central, las empresas públicas y los organismos descentralizados no podrán incorporar nuevos empleados para cubrir vacantes surgidas por renuncias o jubilaciones durante los próximos dos años, salvo que la Jefatura de Gabinete autorice expresamente cada caso. La medida está incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno busca aprobar en las sesiones extraordinarias y forma parte de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal.

La Casa Rosada necesita construir mayorías en la Cámara de Diputados para sancionar la ley. Si bien el oficialismo contará con 88 diputados propios y unos 110 con aliados, aún requiere el acompañamiento de gobernadores para alcanzar los 129 votos necesarios. En esa línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantienen reuniones diarias con mandatarios provinciales para asegurar apoyos.

El artículo 7 del proyecto establece que “las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”. Además, prevé que las autorizaciones tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal en curso y el siguiente, en caso de que las vacantes no lleguen a cubrirse.

Sin embargo, el texto contempla varias excepciones. Quedan habilitadas las designaciones en cargos de autoridades superiores de la Administración Pública Nacional, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el personal profesional de establecimientos e institutos dependientes del Ministerio de Salud y los puestos incluidos en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. También podrán cubrirse cargos en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y en el nomenclador de funciones ejecutivas del SINEP.

El Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confían en que el Presupuesto 2026 sea aprobado sin modificaciones sustanciales, con el objetivo de consolidar la hoja de ruta fiscal prevista para el próximo año.