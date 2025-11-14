  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

Gobierno nacional

Separan Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Daniel Scioli el más afectado. El Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior. Ambiente pasa a Jefatura de Gabinete.

Por redacción
| Hace 1 hora

El gobierno de Javier Milei decidió nuevos cambios en los Ministerios, y habrá una división del Ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli, y se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

 

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, que también señalaron que el Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

 

De acuerdo al nuevo cambio, Turismo se lo quedará Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

 

En tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni.

 

