La inflación de octubre fue del 2,3% y acumula un alza del 31,3% interanual

La inflación de octubre fue del 2,3%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 31,3% en los últimos doce meses y del 24,8% en lo que va del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que el indicador haya mostrado “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación interanual”, y remarcó que la actual variación “es la más baja desde julio de 2018”.

“El proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

En su análisis, Caputo subrayó que la media móvil de seis meses se ubicó en 1,88%, el nivel más bajo desde enero de 2018, y que la inflación acumulada de los primeros diez meses del año “es la menor desde 2017”.

Entre las divisiones que más aumentaron durante octubre se destacaron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

En cambio, los rubros con menor incremento fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambos con 1,6%.

A nivel de categorías, los precios estacionales lideraron el incremento con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%).

Por regiones, los mayores aumentos se registraron en la Patagonia y el Gran Buenos Aires (2,4%), seguidos por Cuyo y la Región Pampeana (2,1%), mientras que el Noreste marcó 2,2% y el Noroeste, 2,1%.

El dato de octubre representó una suba de 0,2 puntos respecto de septiembre, cuando el IPC había sido del 2,1%. En los últimos cinco meses, el índice mostró una curva ascendente: del 1,5% en mayo pasó a 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y finalmente 2,3% en octubre.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que reúne las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, la inflación de octubre se esperaba en 2,2%. Para noviembre y diciembre, el consenso anticipa variaciones más moderadas, de 1,9% y 2% respectivamente, y una inflación interanual que cerraría 2025 en 29,6%.