Viernes 14 de Noviembre de 2025

SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

Segundo día

Otro paro judicial para pedir aumento y denunciar avasallamiento

Como el viernes pasado, los empleados de Tribunales salieron a la calle a protestar por mejoras laborales. Lo hicieron en la tres circunscripciones judiciales de la provincia.

Por redacción
| Hace 3 horas

El plan de lucha que llevan adelante los trabajadores judiciales en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales tiene su segunda jornada con un acatamiento módico en San Luis y mucho más intenso en Villa Mercedes y el Valle del Conlara.

 

 

El nuevo reclamo de los empleados tribunalicios se lleva adelante en las tres circunscripciones de San Luis. Es la segunda jornada de paro y protesta tras la inaugural, el viernes pasado. Se cumple de esa manera el organigrama establecido por el sindicato.

 

 

Las nuevas manifestaciones tienen una visión particular porque se realizan a pocos días de la sanción por parte del Poder Legislativo de la ley que reduce la feria judicial, una medida que es tomada como un avasallamiento que sufre Tribunales por parte del Ejecutivo.

 

 

Las consignas que tienen los trabajadores abarcan esa posición –que modificará el sistema de licencias y vacaciones-, más el reclamo de aumento de sueldos visibilizado en una gran pancarta que hicieron en Villa Mercedes con la leyenda “Los trabajadores judiciales peores pagos del país”.

 

 

 

