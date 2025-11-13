Entre autitos chocadores y conductores alcoholizados

En las últimas semanas, los innumerables los accidentes de tránsito que se registraron en San Luis, Villa Mercedes y otras partes de la provincia, tuvieron sin descanso a los servicios de emergencia. La mayoría de los siniestros fueron con importantes derivaciones, con lesionados y daños materiales. Y lo preocupante en que en muchos está presente el consumo de alcohol.

Por ejemplo, el sábado a la madrugada, un conductor alcoholizado a bordo de un Citroën chocó y se dio a una fuga. Fue en la esquina de Los Álamos y Pellegrini, en Villa Mercedes. Al piloto le dio el alcotest positivo: 2,37g/l.

El martes hubo un accidente entre una camioneta y una moto en Avenida IV Centenario, cerca del Faro de la Sabiduría, en el sur capitalino. Hubo cruce de acusaciones entre los protagonistas y el motociclista resultó herido. El mismo día dos camionetas impactaron en la esquina de Bolivar y Caseros, en San Luis.

El domingo a la tarde un automóvil y una moto colisionaron en una esquina del barrio Serranías Puntanas, en la capital. En el ingreso al barrio El Chorrillo, en Juana Koslay, impactaron un Toyota Etios y un motociclista.

Cuatro heridos fue el saldo del vuelco de un automóvil en la Autopista de las Serranías Puntanas, en el acceso a Balde e importantes daños dejó la colisión entre un auto y una moto en la unión de las calles San Julián y Justo Daract, en San Luis. El motorista fue hospitalizado.

En la mañana del sábado pasado, un choque en cadena ocurrió en la esquina céntrica de avenida Illia y Mitre, en la ciudad capital.

Uno de los últimos casos de gravedad es lo que ocurrió en la ciudad capital, donde hubo en un choque con tres involucrados: dos automóviles y un ciclista que repartía correspondencia de una empresa privada de correo. Se determinó que el conductor que ocasionó el siniestro, que había huido de la escena, había consumido alcohol.

Una de las patentes que perdió de su vehículo y la solidaria actitud de un motociclista ayudaron a identificarlo.

El accidente se produjo este miércoles, alrededor de las 14:30, en la intersección de calle Almirante Brown y avenida Italia, muy cerca del Rectorado de la UNSL.

Un hombre de 45 años circulaba de este a oeste por calle Almirante Brown a bordo de un automóvil Fiat Argo y en esa esquina colisionó a un Chevrolet Ónix que era conducido por un hombre de 40 años y a una bicicleta en la que iba un hombre de 55 años, trabajador de la empresa OCA. Ambos circulaban por avenida Italia de norte a sur.

Tras el impacto, el conductor del Fiat Argo huyó hacia el oeste por calle Almirante Brown, y en el escape perdió en el lugar una de las patentes.

El hombre de 55 años que circulaba en la bicicleta resultó lesionado y fue trasladado en una ambulancia del Sempro hacia la Clínica Italia para recibir atención médica más compleja; mientras que el conductor del Chevrolet Ónix no requirió asistencia médica.

Tras el siniestro, efectivos de Accidentología Vial le realizaron el alcotest al hombre de 40 años que conducía el Chevrolet Ónix y el resultado fue negativo.

Asimismo, en base a los datos y pruebas recolectadas en el lugar del accidente, los policías de Accidentología Vial se hicieron presentes en el domicilio del hombre de 45 años que se dio a la fuga en el Fiat Argo y le realizaron el alcotest, cuyo resultado fue positivo de 2,92 gr/lts de alcohol en sangre.

La Policía secuestró los vehículos y la bicicleta como parte de las tareas investigativas con respecto al hecho.