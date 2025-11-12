  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

26°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Elecciones 2025

La Justicia confirmó a Olagaray como nuevo intendente de Potrero de los Funes

El Frente Potrero Activo se impuso en la elección de concejales, obteniendo dos bancas frente a una de Ahora San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Tribunal Electoral Provincial (TEP) de San Luis confirmó este miércoles los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones municipales realizadas el pasado 9 de noviembre en la localidad de Potrero de los Funes, con una participación del 66,76% del padrón.

 

Mediante la Acordada Nº 29-TEP-2025, el tribunal –integrado por los vocales Horacio Zavala Rodríguez y María Eugenia Zabala Chacur– declaró válida la elección y proclamó como intendente electo a Ignacio “Nacho” Olagaray, de la Alianza Ahora San Luis, quien obtuvo 759 votos, equivalentes al 38,16% del total de votos válidos.

 

La elección fue ajustada: el Frente Potrero Activo quedó en segundo lugar, con 749 votos (37,66%), a solo diez votos de la fuerza ganadora. Les siguieron el Frente Justicialista (14,98%), el Movimiento Vecinal Potrero de los Funes (6,44%), el Frente Pueblo (2,06%) y MOVIPRO (0,70%).

 

En la carrera por las bancas de concejales, el resultado se invirtió: el Frente Potrero Activomse alzó con la mayor cantidad de votos (644*equivalentes al 35,38%) y, mediante el sistema D’Hondt, obtuvo dos concejales: David De La Reta y Navila Bustos Zucaro.

 

La Alianza Ahora San Luis, con 591 votos (32,47%), logró una banca, que ocupará Cristina Vallejo.

 

Completan la representación otras fuerzas que no alcanzaron los cocientes necesarios para acceder a una banca: Frente Justicialista (15,82%), Partido GEN (6,98%), Movimiento Vecinal Potrero de los Funes (6,54%), Frente Pueblo (1,98%) y MOVIPRO (0,82%).

 

El TEP informó que se escrutaron la totalidad de las 10 mesas habilitadas para los 3.078 electores registrados. No se registraron impugnaciones ni protestas durante el proceso, lo que permitió la rápida firma del acuerdo y la validación de los comicios.

 

La nueva composición política de Potrero de los Funes quedó así oficializada, marcando un gobierno municipal de coalición, donde el intendente Olagaray deberá articular con un Concejo donde su fuerza es minoría.

 

