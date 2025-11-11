  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Villa Mercedes

Cayó de un andamio mientras trabajaba en una casa y lo trasladaron de urgencia

Un joven que realizaba tareas en una vivienda de calle Pringles sufrió una fuerte caída este martes por la mañana. Fue asistido por el SEMPRO y trasladado al hospital local. Investigan si hubo una descarga eléctrica.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un joven que realizaba tareas en una vivienda de calle Pringles, antes de llegar a Lavalle, cayó desde una altura importante mientras trabajaba en un andamio.

 

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes y generó la intervención inmediata del personal médico del SEMPRO, que trasladó al trabajador al hospital local para su atención.

 

En el lugar trabajó también personal policial, que se encuentra evaluando si el accidente se produjo por una posible descarga eléctrica, ya que el andamio se encontraba cerca de cables del tendido urbano.

 

Las autoridades continúan recabando información para determinar con precisión las causas del incidente.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo