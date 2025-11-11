Cayó de un andamio mientras trabajaba en una casa y lo trasladaron de urgencia

Un joven que realizaba tareas en una vivienda de calle Pringles, antes de llegar a Lavalle, cayó desde una altura importante mientras trabajaba en un andamio.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes y generó la intervención inmediata del personal médico del SEMPRO, que trasladó al trabajador al hospital local para su atención.

En el lugar trabajó también personal policial, que se encuentra evaluando si el accidente se produjo por una posible descarga eléctrica, ya que el andamio se encontraba cerca de cables del tendido urbano.

Las autoridades continúan recabando información para determinar con precisión las causas del incidente.