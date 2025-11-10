Orlando pidió abrir las urnas y denunció “un manto de oscuridad” en Potrero de los Funes

El vicegobernador Ricardo Endeiza en el interior de la escuela, junto a funcionarios del gobierno provincial.

El resultado en Potrero de los Funes dejó una herida abierta. A solo siete votos del ganador provisorio, Daniel Orlando, candidato a intendente, denunció graves irregularidades y pidió que la Justicia Electoral autorice la apertura de todas las urnas. “Queremos despejar este manto de oscuridad que hoy pesa sobre Potrero”, sostuvo en diálogo con Lafinur FM.

“Fue una elección totalmente desmedida desde el gobierno provincial hacia la localidad”, explicó, apuntando directamente a la estructura del poggismo. Según Orlando, el día de la votación el vicegobernador y parte del gabinete estuvieron en los establecimientos educativos, en una clara muestra de intromisión. “Había presión sobre los empleados del Plan de Inclusión y sobre los vecinos. Fue un avasallamiento institucional grave”, remarcó.

En ese sentido, describió la contienda como “absolutamente desigual”. “Si nos ganó, nos ganó Poggi con todo el aparato provincial, no el cadete (Ignacio Olagaray) que pusieron”, ironizó, advirtiendo que si el escrutinio confirma el resultado provisorio, será producto de la influencia del gobierno sobre el voto libre de los vecinos.

El candidato pidió que la Justicia actúe con independencia y permita revisar urna por urna. “Necesitamos saber si el resultado provisorio fue real o si se intentó imponer una voluntad ajena a la del pueblo”, subrayó.

Desde el gobierno provincial no hubo ningún llamado ni felicitación. “No me llamaron ni me van a llamar. Deben tener vergüenza”, cerró Orlando, visiblemente indignado.

Mientras el escrutinio definitivo se realizará este martes (a partir de las 18:00) y la diferencia es de apenas siete votos, el intendente Damián Gómez y el candidato poggista Ignacio Olagaray ya iniciaron el traspaso de mando.