Conmoción en Santa Rosa del Conlara: un joven apuñaló a su madre

Una mujer de 41 años es asistida en el Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis como consecuencia de las lesiones que su hijo le causó al clavarle un cuchillo por la espalda. El ataque se produjo en el barrio Estación Conlara, situado en el acceso a Santa Rosa. El agresor fue detenido e internado en el hospital de Merlo.

Según informó la Policía, el incidente ocurrió este domingo por la tarde, en un domicilio de la calle Palo Azul de la citada barriada.

Por cuestiones de proximidad, los primeros en llegar fueron los efectivos de la Comisaría 26° de Villa de Merlo y del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 6. Allí constataron que un joven de 20 años había agredido con un arma blanca a su madre.

Un hombre de 65 años que se presentó como el padre de la agredida, relató que mientras se encontraba en su vivienda junto a su esposa de 62 años y a su hija fueron sorprendidos por su nieto (el joven de 20 años) que directamente la apuñaló por la espalda con un cuchillo.

Ante esta situación, se produjo una pelea entre abuelo y su nieto que logró escapar.

La mujer fue asistida por personal médico y seguidamente fue trasladada al hospital de Santa Rosa del Conlara. Luego, fue derivada al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo para una atención médica más compleja.

La Fiscalía de Instrucción con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores de la Tercera Circunscripción judicial ordenó la aprehensión del atacante que fue trasladado hacia el hospital de Villa de Merlo por protocolo médico, donde quedó internado con custodia policial por disposición de una médica psiquiátrica.