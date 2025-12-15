Piden la reparación del principal acceso a Santa Rosa del Conlara

Santa Rosa del Conlara, con su balneario a la vera del río que es uno de pocos en el mundo que corre de sur a norte, ya está preparado para recibir a miles de visitantes. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la situación de abandono que se da en el ingreso a la localidad, por la ruta provincial N°5.

“El deterioro de la entrada principal genera inconvenientes, inseguridad vial y una imagen deplorable ante la proximidad de temporada alta (turismo)”, señala el diputado provincial Walter Pollo (PJ-Junín) en una nota que le presentó al ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, en la que le solicita la reparación de la avenida.

En el texto fechado este lunes 15 de diciembre, el legislador manifiesta que “la situación genera profunda preocupación entre los vecinos y vecinas de la comunidad y que requiere la intervención del Estado Provincial en el marco de sus competencias específicas”.

Indica que el deterioro de la arteria “representa un riesgo” tanto para los lugareños como para los visitantes, al igual que para “el desarrollo de las actividades económicas y turísticas”.

Específicamente sobre el turismo, destaca que “es una de las principales fuentes de desarrollo económico y social del Departamento Junín y del Valle de Conlara”, por lo que se hace necesario tener “el acceso en condiciones seguras y transitables”, lo que garantizará “la llegada de los turistas y la circulación de los habitantes de la región”.

La ruta provincial N° 5 es el vínculo directo entre Santa Rosa del Conlara con la Villa de Merlo, uno de los principales polos de atracción de visitantes. Además del flujo de turismo que produce en los meses de mayor actividad turística, es la vía que utilizan los lugareños para movilizarse por razones laborales, atenciones médicas u otro tipo de gestiones. Debido a ello “resulta necesario y urgente que el gobierno provincial disponga las tareas de reparación y mantenimiento de la traza afectada”, solicita el legislador justicialista Walter Pollo.