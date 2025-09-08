  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025



Fauna autóctona

Encontraron a un cachorro de puma "desnutrido" cerca de Santa Rosa del Conlara

Un grupo de vecinos rescató al animal. Fernando Leguizamón, guarda ambiental, lo resguardó. Será enviado al Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida.

Por redacción
| Hace 2 horas
El animal estaba "muy flaco", lleno de garrapatas. Foto: El Corredor Noticias.

Un cachorro de puma en un delicado estado de salud fue hallado al costado de la ruta, cerca de Santa Rosa del Conlara. El animal, que presentaba signos de desnutrición y deshidratación, fue rescatado por un grupo de vecinos y luego puesto bajo el cuidado de Fernando Leguizamón, un reconocido guarda ambiental. 

 


De acuerdo a la información, el hallazgo se produjo cerca del paraje "El Duraznito". El cachorro estaba "en muy mal estado". Será enviado al Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida.

 


Según relató Leguizamón en diálogo con El Corredor Noticias, el cachorro probablemente quedó huérfano. Estaba muy flaco, lleno de garrapatas. "Una gente de Santa Rosa lo rescató y luego me llamaron para retirarlo. Estimamos que tiene unos cuatro meses", puntualizó.

 


Leguizamón está a cargo del resguardo del animal. La Policía Ambiental se hará cargo de llevarlo al Centro de Conservación  de Vida Silvestre de La Florida. Allí recibirá atención veterinaria y cuidados especializados hasta que pueda reinsertarse en su hábitat natural.

 

 

El Corredor Noticias/Redacción. 

 

