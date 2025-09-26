Un auto se incendió en la ruta provincial 5; el conductor resultó ileso

Si bien las llamas dañaron al vehículo, por suerte el conductor no sufrió lesiones. Foto: Policía de San Luis.

Según informaron desde el Departamento de Seguridad Vial 3, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, este viernes, alrededor de las 14:30, un conductor sufrió un incendio en su vehículo, un Volkswagen Golf, en la ruta provincial 5, a la altura del camino que va a Cañada La Negra (entre Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara).



De acuerdo a la descripción de hechos, un hombre de 49 años circulaba por la mencionada ruta, de este a oeste, y en un instante el coche empezó a evidenciar ciertas fallas. El conductor se detuvo sobre la banquina y levantó el capó para ver qué sucedía y luego se produjo una explosión en la parte del motor, que derivó en un incendio. No hubo tiempo de contener las llamas.



En el lugar, acudieron referentes de la Dirección General de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara, quienes sofocaron las llamas mientras los efectivos policiales realizaban las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito vehicular.



Personal del Sempro, hizo las observaciones pertinentes sobre el conductor y evidenciaron que estaba en buen estado de salud, sin lesiones.

Trabajó la Comisaría 42 de Villa de Merlo.

Accidente en ruta 14: una camioneta chocó a un animal vacuno



Por otra parte, el jueves, cerca de las 20:45, en la ruta provincial 14 extremo sur, a la altura del paraje El Paso del Lechuzo, se registró un accidente que involucró a una pick up Volkswagen Amarok y a un animal vacuno, que falleció en el lugar.



De acuerdo a los datos de fuentes policiales, el vehículo era conducido por un joven de 32 años, de Villa Mercedes. El conductor manifestó que circulaba en sentido sur-norte con destino a la ciudad, cuando de manera repentina un animal se cruzó en la carpeta asfáltica.



El impacto se produjo con la parte delantera izquierda del rodado, provocando importantes daños materiales. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones debido a la activación de los sistemas de seguridad del vehículo (airbags y cinturón de seguridad). El animal, murió producto del golpe, quedando su cuerpo a unos 10 metros de la ruta.



Luego de las actuaciones respectivas, se estableció que el vacuno pertenecía al Establecimiento Rural Los Esquineros. Se hizo presente el encargado del campo, quien reconoció al animal como parte del rodeo de su empleador.



La Fiscal Adjunta Dra. Cecilia Framini ordenó recepcionar un escrito al conductor y disponer la extracción de las orejas del animal para constatar la marca y número de caravana.



Además, se solicitó la intervención de Policía Caminera, que realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando 0,00 g/l de alcohol en sangre.



Por otro lado, personal de Policía Ambiental, a cargo del Oficial Principal Pedro Pereyra, confeccionó el acta de infracción Nº 238114 por violación al Artículo 49, inciso 8.



Las actuaciones fueron caratuladas “Av. su denuncia” bajo el Sumario Nº 9260030/25, con intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal.