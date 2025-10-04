Choque frontal: bomberos rescataron a un conductor

Con el auxilio de los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara y de Lafinur, este viernes a la noche un hombre fue rescatado con vida al quedar atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo que conducía. Sucedió como consecuencia del impacto frontal con otro rodado en la ruta provincial N°23 que une esa comuna con Lafinur.

El informe de los servidores públicos de Santa Rosa se indica que, alertados de la emergencia, inmediatamente se desplazó la Unidad N°17, a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Miguel Ángel Ávila, junto a cuatro efectivos.

Allí se trabajó en la extracción de un hombre, mayor de edad, que había quedado atrapado dentro de uno de los rodados. Una vez liberado, fue trasladado por personal del hospital local, que aguardó la finalización de las tareas de rescate para intervenir.

En el operativo también participaron Bomberos Voluntarios de Lafinur, con su unidad a cargo del jefe del Cuerpo Activo, dos ambulancias del hospital de Santa Rosa del Conlara y móviles de la comisaría local, detalló El Corredor Noticias.

Fotos: Bomberos de Santa Rosa del Conlara