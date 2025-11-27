Scarso cuestionó a la fiscal Bringas mientras cumple la sanción impuesta por el Jurado

Mientras cumple las 12 horas de arresto domiciliario impuestas por el Jurado de Enjuiciamiento, el abogado Hugo Rafael Scarso presentó un pedido de derecho a réplica y volvió a cuestionar el desempeño de la fiscal María Delia Bringas. Señaló que los abogados sancionados —él, Gabriel Varela y María de los Ángeles De Pascuale— acatan la resolución, aunque afirmaron que no coinciden con el criterio del organismo. “Acatamos la decisión, pero no coincidimos en el criterio del Jurado de Enjuiciamiento”, expresó.

En su descargo, Scarso ratificó sus críticas hacia la fiscal. “Tiene un problema con Scarso y lo va a atener con muchos abogados. Debería ponerse a estudiar y no escudarse en sus padrinos políticos”, sostuvo. Además, advirtió que, si entiende que persisten “irregularidades e ilegalidades”, recurrirá al fuero penal. “Esto implica que no es el fin de esta situación: o se pone a estudiar o va a tener problemas con otros profesionales”, señaló.

La decisión del Jurado



El Jurado de Enjuiciamiento resolvió archivar las denuncias presentadas contra Bringas al considerar que ninguna de las acusaciones configuraba delito o incumplimiento de funciones. En una revisión de cada planteo, el cuerpo concluyó que la fiscal no intervino en algunos de los hechos denunciados porque no estaba en funciones, que otras decisiones atribuidas a ella no tuvieron efectos procesales y que parte de las actuaciones cuestionadas correspondían a otra fiscalía. Por ese motivo, desestimó la formación de causa y dispuso el archivo.

A la vez, sancionó a Scarso, Varela y De Pascuale con 12 horas de arresto domiciliario —cumplidas este jueves 27 de noviembre— en los términos del artículo 29 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no emitió una respuesta oficial al descargo formulado por Scarso mientras cumple la sanción.